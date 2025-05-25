Токсичное производство в доме балахнинца обернулось уголовным делом

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Житель Балахны организовал в своей квартире на первом этаже пятиэтажного дома кустарное производство комплектующих для надувных изделий, нарушив санитарные нормы. В результате его деятельности в воздухе были зафиксированы опасные концентрации токсичных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Полиция заинтересовалась ситуацией после многочисленных жалоб от жильцов дома на улице Дзержинского. Люди сообщали о резком химическом запахе, который на протяжении длительного времени исходил из одной из квартир и вызывал недомогание.
Как выяснилось, мужчина производил детали из полимерных материалов, не соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Проведённые замеры показали значительное превышение допустимых значений фенола и ацетона в воздухе, что представляет угрозу для здоровья окружающих.
В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 10 бутылок с различными жидкостями. Все образцы направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения физико-химического анализа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование продолжается.
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