Токсичное производство в доме балахнинца обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Житель Балахны организовал в своей квартире на первом этаже пятиэтажного дома кустарное производство комплектующих для надувных изделий, нарушив санитарные нормы. В результате его деятельности в воздухе были зафиксированы опасные концентрации токсичных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полиция заинтересовалась ситуацией после многочисленных жалоб от жильцов дома на улице Дзержинского. Люди сообщали о резком химическом запахе, который на протяжении длительного времени исходил из одной из квартир и вызывал недомогание.

Как выяснилось, мужчина производил детали из полимерных материалов, не соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Проведённые замеры показали значительное превышение допустимых значений фенола и ацетона в воздухе, что представляет угрозу для здоровья окружающих.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 10 бутылок с различными жидкостями. Все образцы направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения физико-химического анализа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование продолжается.