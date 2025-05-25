Ужесточение запрета "разливаек" обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: Александр Воложанин

На заседании Заксобрания Нижегородской области 19 июня депутаты подвели итоги мониторинга регионального закона, регулирующего продажу алкогольной продукции. Особое внимание было уделено ограничениям, касающимся торговли спиртным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также в заведениях общепита, работающих в ночное время.

Изменения в законодательство, вступившие в силу с сентября прошлого года, уже дали ощутимый эффект. Отмечено устойчивое снижение заболеваемости алкоголизмом, а также уменьшение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, только за последний год количество таких преступлений снизилось на 28%, показатели потребления алкоголя в области составляет 9,2 л на человека.

Кроме того, в регионе ведется активная борьба с нелегальной продажей спиртного. С начала 2024 года выявлено 44 объекта, где осуществлялась незаконная торговля алкоголем. Всего в области действует 6345 лицензированных точек, имеющих право на розничную продажу этой продукции.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин отметил, что особенно активно работа по закрытию "разливаек" велась в Балахне, Кстове, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблема остается актуальной.

По его словам, в жилых домах по-прежнему работают заведения, которые формально называют себя ресторанами, но на деле представляют собой бары, торгующие спиртным в ночное время. Это создает неудобства для жителей – шум, конфликты и беспорядки во дворах.

"Мы обязательно продолжим добиваться закрытия подобных заведений, будем лоббировать внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы прикрыть все лазейки, позволяющие торговать алкоголем ночью под видом "ресторана". Это прекратит работу в ночное время "псевдообщепита", ассортимент которого на 90% и более – алкоголь. Также необходимо законодательно уточнить понятия "ресторан", "бар", "кафе" и "буфет". Прописать для них четкие типовые требования – наличие кухни, штатных единиц повара, посадочных мест в зале, отдельного входа, туалетной комнаты для посетителей. Предлагаем в несколько раз увеличить штрафы за незаконную продажу алкоголя. Еще одна новация – ограничение визуализации спиртных напитков по аналогии с табаком. Также стоит рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в праздничные дни – День знаний, Последний звонок, День защиты детей и другие. Вместе с правительством области проанализируем все инициативы и направим обращение в Госдуму РФ", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям.