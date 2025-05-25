Подрядчики ликвидации "Черной дыры" в Дзержинске получили тюремные сроки Происшествия

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве, связанном с реализацией экологического проекта в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Перед судом предстали президент группы компаний "Корпорация "Газэнергострой" Сергей Чернин, экс-глава ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и генеральный директор ООО "Биогазэнергострой" Валерий Меркулов.

Все трое руководили проектом по ликвидации объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске, на который из бюджета было выделено около 7 млрд рублей. Работы должны были охватить полигон твердых бытовых отходов "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалку промышленных отходов "Черная дыра".

Суд признал фигурантов виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Сергей Чернин приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дмитрий Сучков получил 8 лет, Валерий Меркулов — 6 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве с социальными выплатами.