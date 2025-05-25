Экс-проректору ПИМУ Савелову дали три года за крупную взятку Происшествия

Нижегородский суд признал бывшего проректора ПИМУ Сергея Савелова виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, с 2017 по 2019 год Савелов получил 550 тысяч рублей от компании, занимающейся установкой вентиляционного оборудования. Взамен он должен был способствовать победе этой фирмы в конкурсах на выполнение государственных контрактов для университета, а также обеспечивать беспрепятственную приемку выполненных работ.

Савелова задержали в декабре 2024 года. Изначально он находился в СИЗО, однако позже суд смягчил меру пресечения.

Основанием для вынесения приговора стали доказательства, собранные следователями регионального управления СК России.

Суд приговорил бывшего проректора к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-и.о. директора "Нижегородстройзаказчика" получил 3 года колонии за взятки.