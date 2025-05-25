Юрий Станкевич отметил укрепление позиций Нижегородской области в инвестрейтинге АСИ Экономика

Фото: Telegram-канал Юрия Станкевича

Нижегородская область вошла в число лидеров инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2025 год, заняв второе место. Список был представлен генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой на Петербургском международном экономическом форуме.

При составлении рейтинга учитывались меры, предпринимаемые региональными властями для создания комфортной среды для бизнеса и привлечения инвестиций.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Станкевич в беседе с pravda-nn.ru отметил, что высокие позиции региона в рейтинге отражают его способность адаптироваться к новым экономическим условиям.

"С 2022 года против России было введено рекордное количество санкций — более 28 тысяч ограничений и 17 пакетов санкций от Евросоюза и стран G7. Однако за три года эти меры не смогли разрушить экономику страны, разорвать торговые связи и остановить финансовые потоки", — подчеркнул Станкевич.

По его словам, устойчивость экономики стала возможной благодаря слаженной работе федеральных и региональных властей.

"Результаты рейтинга АСИ — это прямое подтверждение эффективности взаимодействия между Правительством Нижегородской области, Корпорацией развития региона и предпринимателями. Открытый диалог, оперативные решения и комплексная поддержка — вот основные принципы успешного государственно-частного партнёрства", — заявил депутат.

Он также напомнил, что в регионе зарегистрировано свыше 130 тысяч предпринимателей. Меры поддержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отмечен рост инвестиций в социальную сферу.