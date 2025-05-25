Нижегородские предприятия инвестировали 77,5 млрд рублей в экономику региона Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом квартале 2025 года объем вложений в основной капитал Нижегородской области достиг 112 млрд рублей. Это на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил замгубернатора региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Наиболее значительные инвестиции были направлены на приобретение транспорта, оборудования и машин — на эти цели пришлось почти 50% всех вложений. Еще 31,6% инвестиций направили на строительство нежилых зданий и объектов, а также на благоустройство земель. Доля вложений в жилое строительство составила 14,6%.

Основной объем инвестиций — 77,5 млрд рублей, или около 70% от общего показателя — обеспечили крупные и средние предприятия. Более половины этих средств (54,6%) составили собственные ресурсы компаний.

Привлеченные источники финансирования составили 45,4%. Из них 27,6% пришлись на бюджетные средства, а 15,5% — на кредиты.

Частный бизнес, по словам Полякова, продолжает играть ключевую роль: 72,4% всех вложений крупных и средних предприятий обеспечили частные инвесторы. Причем этот показатель вырос на 13,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Лидером по объему инвестиций стала обрабатывающая промышленность, на которую пришлось 44% всех вложений. В этой отрасли зафиксирован рост на 26,4% в годовом выражении. Особенно заметно увеличились инвестиции в следующие направления: производство машин и оборудования — в 1,6 раза; пищевая промышленность — в 2 раза; производство транспортных средств — в 2,9 раза; металлургия — на 33,2%; производство кокса и нефтепродуктов — на 27%; выпуск металлических изделий — на 8,4%; химическая промышленность — на 8,3%.

Замглавы региона подчеркнул, что рост инвестиций в ключевые отрасли свидетельствует о стабильности экономики региона и ее способности адаптироваться к внешним и внутренним вызовам.

Ранее о росте инвестиций в экономику Нижегородской области заявил губернатор Глеб Никитин.