Около 800 дополнительных бюджетных мест открыли в нижегородских колледжах Общество

Фото: минобр Нижегородской области

В колледжах и техникумах Нижегородской области открыли почти 800 дополнительных бюджетных мест. На бесплатной основе смогут обучаться около 17,5 тысячи студентов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Глава ведомства Михаил Пучков отметил, что в регионе ежегодно увеличивают количество бюджетных мест, чтобы больше молодых людей смогли освоить востребованные рабочие профессии. По его словам, при планировании учитываются потребности бизнеса и экономические тенденции ближайших лет. Он также добавил, что интерес школьников к среднему профессиональному образованию продолжает расти — в этом году более 60% девятиклассников, сдающих ОГЭ, планируют поступать именно в колледжи и техникумы.

Больше всего новых мест в этом году выделено по направлениям: обрабатывающие отрасли — 335 мест, строительство — 135 мест, электро- и теплоэнергетика — 130 мест. Также 90 мест предусмотрено для транспортной сферы, 50 — для сельского хозяйства, по 25 — для социальных наук и туризма.

Среди направлений с наибольшим общим числом бюджетных мест остаются информационные системы и программирование, технологии машиностроения, сестринское дело, сварочное производство, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Как сообщили в министерстве, приемная кампания стартовала 20 июня. Поступающие могут выбрать программы в 73 государственных колледжах и техникумах региона. При этом 43 учебных заведения участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет", который входит в структуру нового нацпроекта "Молодежь и дети".

Подать документы можно как онлайн — через личный кабинет на портале "Госуслуги", так и очно, обратившись в выбранное учебное заведение. Подробности о правилах приема и списке необходимых документов размещены на сайтах колледжей и техникумов области.

Ранее сообщалось, что лучшего преподавателя системы среднего профессионального образования определили в Нижегородской области.