Глеб Никитин оценил новый роман Захара Прилепина "Тума" Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился впечатлениями от нового романа Захара Прилепина "Тума" (18+), отметив, что книга произвела на него сильное художественное впечатление.

В своем телеграм-канале глава региона написал, что чтение романа доставило ему настоящее удовольствие, сравнимое с тем, что он испытывал в подростковом возрасте, когда книги полностью поглощали внимание и создавали ощущение путешествия во времени. Он признался, что в процессе чтения чувствовал, будто герои стали его близкими знакомыми.

Никитин отметил, что восстановленная в книге реальность казачьего быта завораживает, а литературный стиль Прилепина отличается высоким уровнем. Он подчеркнул, что автору удалось передать атмосферу через детали природы и быта — читатель буквально ощущает запах травы, морозный воздух и глубину Дона.

Особое внимание губернатор обратил на использование архаичной лексики. По его мнению, она вплетена в текст бережно и уместно — без искусственности и чрезмерной стилизации, но и без попыток осовременить повествование.

Он добавил, что, несмотря на возможные замечания со стороны историков или лингвистов, художественная литература — это самостоятельная реальность, и цель автора — убедить читателя в достоверности происходящего. По его мнению, роман с этой задачей справляется.

Глеб Никитин назвал "Туму" значимым явлением и частью большой русской литературы. Он порекомендовал роман к прочтению и пожелал Захару Прилепину вдохновения и новых творческих достижений.

Напомним, ранее писатель представил роман нижегородским читателям. Тогда же он сообщил о намерении написать еще одну книгу о Степане Разине — на этот раз в пиратском стиле