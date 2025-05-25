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Общество

Нижегородская школьница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

21 июня 2025 12:20  [149] Общество
Выпускники Нижнего Новгорода добились 100 баллов на ЕГЭ по нескольким предметам

Фото: Александр Воложанин

Выпускники нижегородских школ показали хорошие результаты на Едином государственном экзамене. Максимальные 100 баллов по русскому языку, литературе, химии и истории получили десятки школьников. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

"Наши умницы и умники! На сегодняшний день в Нижнем Новгороде — 20 "стобалльников" по русскому языку, 9 — по литературе, 16 — по химии и 5 — по истории. Ждём результатов других экзаменов", — написал глава города.

Отдельные поздравления Юрий Шалабаев адресовал Яне Евсиной, ученице гимназии №184 Ленинского района. Она набрала по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и литературе, став обладательницей высшего возможного результата в 200 баллов.

В департаменте образования города уточнили, что средние баллы ЕГЭ по русскому языку, литературе и химии в этом году оказались выше, чем в прошлом.

Сейчас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов. Ими могут воспользоваться выпускники прошлых лет, а также те, кто не смог присутствовать на основном этапе по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку.

В этом году в Нижнем Новгороде последний звонок прозвенел для 18 775 девятиклассников и одиннадцатиклассников.

Ранее сообщалось, что единственным учеником в регионе, получившим максимальные 100 баллов по профильной математике, стал выпускник средней школы №40 города Дзержинска.

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Теги:
ЕГЭ Образование Экзамены
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