Нижегородская школьница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Фото:
Выпускники нижегородских школ показали хорошие результаты на Едином государственном экзамене. Максимальные 100 баллов по русскому языку, литературе, химии и истории получили десятки школьников. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.
"Наши умницы и умники! На сегодняшний день в Нижнем Новгороде — 20 "стобалльников" по русскому языку, 9 — по литературе, 16 — по химии и 5 — по истории. Ждём результатов других экзаменов", — написал глава города.
Отдельные поздравления Юрий Шалабаев адресовал Яне Евсиной, ученице гимназии №184 Ленинского района. Она набрала по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и литературе, став обладательницей высшего возможного результата в 200 баллов.
В департаменте образования города уточнили, что средние баллы ЕГЭ по русскому языку, литературе и химии в этом году оказались выше, чем в прошлом.
Сейчас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов. Ими могут воспользоваться выпускники прошлых лет, а также те, кто не смог присутствовать на основном этапе по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку.
В этом году в Нижнем Новгороде последний звонок прозвенел для 18 775 девятиклассников и одиннадцатиклассников.
Ранее сообщалось, что единственным учеником в регионе, получившим максимальные 100 баллов по профильной математике, стал выпускник средней школы №40 города Дзержинска.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+