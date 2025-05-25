Еще одно уголовное дело возбуждено из-за гибели мальчика в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка во время выездного мероприятия спортивной секции в Дзержинске.

Трагедия произошла 20 июня в лесном массиве на территории города. Во время тренировочных сборов по карате водитель доставки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Кроме того, следственные органы ходатайствуют о передаче ранее возбужденного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности), из полиции в следственный отдел по Дзержинску для более тщательного и объективного расследования.

На данный момент проведен осмотр места происшествия. Следователи допрашивают очевидцев, свидетелей и родителей участников мероприятия. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и выявление факторов, которые могли способствовать случившемуся.

Ранее сообщалось, что водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.