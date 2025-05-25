Водителя грузовика осудили на пять лет за гибель троих в ДТП под Балахной Происшествия

Житель Краснодарского края осужден за смертельную аварию, произошедшую летом 2024 года на трассе Шопша–Иваново–Нижний Новгород. Такое решение принял Балахнинский городской суд Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина работал экспедитором. Находясь за рулем грузового автомобиля, он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем марки "Ауди". В результате водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте происшествия.

Суд признал фигуранта виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек. Это правонарушение квалифицируется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

В качестве наказания осужденному назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что 19-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП с подростками под Кстовом.