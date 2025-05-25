Гибель мальчика от автонаезда в лесу Дзержинска обернулась уголовным делом Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело после гибели 8-летнего ребёнка в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила прокуратура региона.

Трагедия произошла 20 июня в дневное время в лесном массиве на территории городского округа.

По предварительным данным, водитель внедорожника "Geely Monjaro" не справился с управлением и сбил мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

На место происшествия выезжал прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин. Расследование уголовного дела находится под контролем надзорного ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД добавили, что за рулем автомобиля находился 24-летний мужчина. Он задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 21 мая в Нижнем Новгороде на Комсомольской улице грузовик МАЗ наехал на 9-летнего ребенка. Пострадавший скончался.