Гибель мальчика от автонаезда в лесу Дзержинска обернулась уголовным делом

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В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело после гибели 8-летнего ребёнка в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила прокуратура региона.
Трагедия произошла 20 июня в дневное время в лесном массиве на территории городского округа.
По предварительным данным, водитель внедорожника "Geely Monjaro" не справился с управлением и сбил мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте.
На место происшествия выезжал прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин. Расследование уголовного дела находится под контролем надзорного ведомства.
Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В МВД добавили, что за рулем автомобиля находился 24-летний мужчина. Он задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что 21 мая в Нижнем Новгороде на Комсомольской улице грузовик МАЗ наехал на 9-летнего ребенка. Пострадавший скончался.
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