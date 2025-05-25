Гомель планирует установить побратимские связи с Нижним Новгородом

Власти Гомеля предложили Нижнему Новгороду заключить соглашение о побратимстве. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По его словам, он провел телефонный разговор с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым, в ходе которого стороны обсудили перспективы взаимодействия. Уже сейчас между городами начато сотрудничество.
"Это уже второй белорусский город, с кем Нижний Новгород выстраивает связи в таких сферах, как промышленность, культура и туризм, — отметил Юрий Шалабаев. — С Минском мы сотрудничаем более 25 лет".
Мэр подчеркнул, что Нижний Новгород заинтересован в развитии долгосрочного и продуктивного партнерства с белорусскими городами.
"Мы договорились подписать соглашение с Гомелем о побратимстве в рамках предстоящего Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет в нашем городе. Кроме того, с Минском планируем расширить направления взаимодействия", — добавил глава города.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует укреплять связи с Бразилией.
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