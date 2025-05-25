В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Трое нижегородцев, победивших в предварительном голосовании «Единой России», прошли обучение в Высшей партийной школе. Среди них Кирилл Карташев и Дмитрий Игошин, победившие на праймериз перед выборами в Думу Нижнего Новгорода, а также Алексей Чубин, ставший победителем предварительного голосования перед выборами в Думу Дзержинска.

Для участников в Москве проводили интерактивные лекции и практические занятия с участием федеральных политиков и экспертов ВПШ.

«Высшая партийная школа — это уникальная площадка для подготовки к избирательной кампании. В течение трёх дней эксперты делились реальным опытом, кейсами с прошедших выборов и полезными инструментами, которые можно применять на практике», - отметил Кирилл Карташев.

«Лекции раскрыли много интересных тем. Одна из главных — политика как призвание и профессия. Эти знания полезны любому человеку, выбравшему путь заботы о людях», - сказал Дмитрий Игошин.

«Обучение в Высшей партийной школе было продуктивным и познавательным, помогло приобрести новые знания и навыки. Впечатления остались самыми положительными», - поделился Алексей Чубин.

Следующим этапом подготовки кандидатов станут выездные школы в регионах, где ожидаются особенно конкурентные избирательные кампании.