Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
21 июня 2025 20:30  [50] В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования
20 июня 2025 19:22  [285] Роман Пермяков: "Едва ли не главным смысловым словом выступления стало "технологичность"
20 июня 2025 11:17  [372] Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии
19 июня 2025 15:16  [373] Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев"
16 июня 2025 14:49  [1503] Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом
11 июня 2025 12:50  [766] Сенатор Щетинина предложила усовершенствовать систему протезирования бойцов СВО
09 июня 2025 18:23  [744] Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram
09 июня 2025 11:00  [2043] "ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной
06 июня 2025 21:00  [872] Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%
06 июня 2025 19:40  [1417] Эксперт-мониторинг с 30 мая по 6 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
Политика

В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования

21 июня 2025 20:30  [50] Политика
В Высшей партийной школе Единой России завершилось очное обучение победителей предварительного голосования

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Трое нижегородцев, победивших в предварительном голосовании «Единой России», прошли обучение в Высшей партийной школе. Среди них Кирилл Карташев и Дмитрий Игошин, победившие на праймериз перед выборами в Думу Нижнего Новгорода, а также Алексей Чубин, ставший победителем предварительного голосования перед выборами в Думу Дзержинска.

Для участников в Москве проводили интерактивные лекции и практические занятия с участием федеральных политиков и экспертов ВПШ. 

«Высшая партийная школа — это уникальная площадка для подготовки к избирательной кампании. В течение трёх дней эксперты делились реальным опытом, кейсами с прошедших выборов и полезными инструментами, которые можно применять на практике», - отметил Кирилл Карташев. 

«Лекции раскрыли много интересных тем. Одна из главных — политика как призвание и профессия. Эти знания полезны любому человеку, выбравшему путь заботы о людях», - сказал Дмитрий Игошин.

«Обучение в Высшей партийной школе было продуктивным и познавательным, помогло приобрести новые знания и навыки. Впечатления остались самыми положительными», - поделился Алексей Чубин.

Следующим этапом подготовки кандидатов станут выездные школы в регионах, где ожидаются особенно конкурентные избирательные кампании.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных