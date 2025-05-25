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Происшествия

Мошенник выманил у пенсионерки из Дзержинска миллион, представившись прокурором

22 июня 2025 10:15  [115] Происшествия
Мошенник выманил у пенсионерки из Дзержинска миллион, представившись прокурором

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала пожилая жительница Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, неизвестный злоумышленник позвонил женщине и представился сотрудником военной прокуратуры. Он убедил пенсионерку в необходимости срочно задекларировать имеющиеся у неё наличные средства.

Следуя указаниям лжепрокурора, женщина передала курьерам, прибывшим в Нижний Новгород и Вязники, сумму в размере 1 054 000 рублей. После этого связь с "представителем прокуратуры" оборвалась, и пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание причастных к преступлению лиц.

Полиция напоминает: ни один сотрудник правоохранительных органов, банков или других государственных учреждений не имеет права требовать передачи денежных средств под любым предлогом — будь то "сохранность", "декларирование" или иные формулировки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде студентка отдала курьеру сейф с крупной суммой денег, поверив в легенду о якобы уголовном преследовании её отца.

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Теги:
МВД Мошенничество
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