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Происшествия

Внедорожник влетел в мопед с подростками около Богородска

22 июня 2025 12:40  [111] Происшествия
Внедорожник влетел в мопед с подростками около Богородска

На загородной трассе в Богородском районе Нижегородской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя.

По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла вечером 21 июня, около 20:25, на 29-м километре автодороги Богородск — Ключищи.

Мопедом марки Alpha управлял 17-летний подросток. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport, что привело к столкновению.

В результате удара пострадали оба находившихся на мопеде — несовершеннолетний водитель и его 19-летняя пассажирка. О характере полученных травм не сообщается.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Богородском районе Нижегородской области иномарка на скорости въехала в лужу и перевернулась.

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Теги:
Богородский район ДТП
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