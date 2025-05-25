Внедорожник влетел в мопед с подростками около Богородска

На загородной трассе в Богородском районе Нижегородской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя.
По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла вечером 21 июня, около 20:25, на 29-м километре автодороги Богородск — Ключищи.
Мопедом марки Alpha управлял 17-летний подросток. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport, что привело к столкновению.
В результате удара пострадали оба находившихся на мопеде — несовершеннолетний водитель и его 19-летняя пассажирка. О характере полученных травм не сообщается.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Богородском районе Нижегородской области иномарка на скорости въехала в лужу и перевернулась.
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