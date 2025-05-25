Нижегородца с серьезными травмами после ДТП перевезли из Коми в Нижний Новгород

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45-летний житель Нижнего Новгорода, получивший серьезные травмы в результате аварии на трассе "Вятка", был доставлен в регион для дальнейшего лечения. Об этом сообщает главный редактор издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Известно, что ДТП произошло 17 мая. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадавший получил множественные переломы и ушибы, включая размозжение плечевой кости и открытый перелом пястной кости левой руки.
Состояние пациента удалось стабилизировать медикам в Сыктывкаре. Организацию медицинской эвакуации координировали министры здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева и Нижегородской области Галина Михайлова.
Поздним вечером 18 июня пострадавшего доставила в Нижний Новгород реанимационная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи НОКБ им. Н.А. Семашко.
Для транспортировки пациента нижегородские медики преодолели около 2000 километров.
Ранее сообщалось, что пострадавшего во время взрыва на железной дороге в Брянске нижегородского кардиолога выписали из больницы.
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