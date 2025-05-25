Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2025 14:10  [86] Маршруты трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде временно сократят
19 июня 2025 14:07  [76] ВТБ и НСПК разработали механизм выявления шпионских ПО
19 июня 2025 13:57  [109] Жителей Ветлужского округа предупредили о полетах беспилотников
19 июня 2025 13:15  [150] Нижегородские госслужащие полностью перейдут на российское ПО до конца года
19 июня 2025 12:53  [171] Прощание с погибшим на СВО Иваном Прониным пройдет в Сеченовском округе
19 июня 2025 12:17  [133] Коммунальная авария оставила десятки домов в Перевозе без воды
19 июня 2025 11:53  [140] Большинство россиян, пожелавших покинуть Иран после начала конфликта, вывезены
19 июня 2025 11:44  [154] Нижегородца с серьезными травмами после ДТП перевезли из Коми в Нижний Новгород
19 июня 2025 11:25  [152] Черника начала созревать в нижегородских лесах
19 июня 2025 11:06  [178] Более 130 нижегородских семей получили выплаты за приемных детей
Общество

Нижегородца с серьезными травмами после ДТП перевезли из Коми в Нижний Новгород

19 июня 2025 11:44  [154] Общество
Нижегородца, пострадавшего в ДТП в Коми, перевезли в Нижний Новгород

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

45-летний житель Нижнего Новгорода, получивший серьезные травмы в результате аварии на трассе "Вятка", был доставлен в регион для дальнейшего лечения. Об этом сообщает главный редактор издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП произошло 17 мая. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадавший получил множественные переломы и ушибы, включая размозжение плечевой кости и открытый перелом пястной кости левой руки.

Состояние пациента удалось стабилизировать медикам в Сыктывкаре. Организацию медицинской эвакуации координировали министры здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева и Нижегородской области Галина Михайлова.

Поздним вечером 18 июня пострадавшего доставила в Нижний Новгород реанимационная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи НОКБ им. Н.А. Семашко.

Для транспортировки пациента нижегородские медики преодолели около 2000 километров.

Ранее сообщалось, что пострадавшего во время взрыва на железной дороге в Брянске нижегородского кардиолога выписали из больницы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи ДТП Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2025 17:35  [868] ДТП на Ярошенко в Нижнем Новгороде: женщина погибла, четверо пострадали
17 июня 2025 14:48  [464] Сотрудник полиции насмерть сбил женщину в Бутурлино Нижегородской области
16 июня 2025 18:30  [468] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных