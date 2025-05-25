Нижегородца с серьезными травмами после ДТП перевезли из Коми в Нижний Новгород Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

45-летний житель Нижнего Новгорода, получивший серьезные травмы в результате аварии на трассе "Вятка", был доставлен в регион для дальнейшего лечения. Об этом сообщает главный редактор издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП произошло 17 мая. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадавший получил множественные переломы и ушибы, включая размозжение плечевой кости и открытый перелом пястной кости левой руки.

Состояние пациента удалось стабилизировать медикам в Сыктывкаре. Организацию медицинской эвакуации координировали министры здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева и Нижегородской области Галина Михайлова.

Поздним вечером 18 июня пострадавшего доставила в Нижний Новгород реанимационная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи НОКБ им. Н.А. Семашко.

Для транспортировки пациента нижегородские медики преодолели около 2000 километров.

Ранее сообщалось, что пострадавшего во время взрыва на железной дороге в Брянске нижегородского кардиолога выписали из больницы.