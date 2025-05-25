ДТП на Ярошенко в Нижнем Новгороде: женщина погибла, четверо пострадали

В Нижнем Новгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибла женщина, еще четверо человек, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около 15:00 на улице Ярошенко.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta, выполняя разворот, не уступил дорогу приближающемуся автомобилю Audi, что привело к столкновению.
В результате удара погибла пассажирка отечественного автомобиля. Еще четверо — двое взрослых и двое несовершеннолетних, находившихся в Lada, были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что гострудинспекция проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в центре Нижнего Новгорода.
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