ДТП на Ярошенко в Нижнем Новгороде: женщина погибла, четверо пострадали Происшествия

В Нижнем Новгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибла женщина, еще четверо человек, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около 15:00 на улице Ярошенко.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta, выполняя разворот, не уступил дорогу приближающемуся автомобилю Audi, что привело к столкновению.

В результате удара погибла пассажирка отечественного автомобиля. Еще четверо — двое взрослых и двое несовершеннолетних, находившихся в Lada, были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что гострудинспекция проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в центре Нижнего Новгорода.