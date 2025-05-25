Мощная магнитная буря усилится к вечеру 24 июня и затронет Нижегородскую область Общество

Жителей Нижегородской области ожидают серьезные геомагнитные колебания. По данным сервиса my-calend.ru, магнитная буря достигнет пика в шесть баллов вечером 24 июня и сохранит такую силу до конца следующего дня.

Первые признаки геомагнитных возмущений начнут проявляться уже утром 24 июня. В течение дня ситуация останется относительно спокойной, но к вечеру активность магнитного поля резко возрастет.

Максимальная мощность бури сохранится до вечера 25 июня. После этого интенсивность немного снизится до пяти баллов, а полное прекращение возмущений ожидается лишь к вечеру 26 июня.

В связи с этим специалистами рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни. Нижегородцам советуют отказаться от алкоголя и курения, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Особую осторожность следует проявить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется внимательно следить за самочувствием и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

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