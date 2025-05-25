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Общество

Нижегородцев предостерегли от фотосессий в люпинах

08 июня 2025 17:06  [161] Общество
Нижегородцев предостерегли от фотосессий в люпинах

Фото: Анастасия Назарова

Люпиновые поля, ставшие излюбленным местом для фотосессий у нижегородцев, таят в себе опасность. Об этом в своем телеграм-канале напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов. 

Он предупредил, что приносить люпины домой в виде букетов — не лучшая идея. Яркие цветы могут привлечь внимание домашних животных и маленьких детей, которые могут попробовать их на вкус. Даже одной семечки достаточно, чтобы вызвать серьезное отравление.

Среди симптомов — раздражение слизистых оболочек, сбои в работе нервной системы и сердца.

Также Никонов отметил, что помещение, где находятся эти растения, должно хорошо проветриваться. Хотя аромат люпина сам по себе не ядовит, при высокой концентрации он способен вызывать сонливость, слабость и головную боль. Особенно осторожными стоит быть людям с аллергией. Им эти цветы противопоказаны.

Кроме того, люпины, произрастающие в средней полосе России, не пригодны для употребления в пищу.

Ранее сообщалось, что 12 июня на Нижний Новгород обрушится сильнейшая магнитная буря. 

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Теги:
Здоровье Цветы
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