Нижегородцев предостерегли от фотосессий в люпинах

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Люпиновые поля, ставшие излюбленным местом для фотосессий у нижегородцев, таят в себе опасность. Об этом в своем телеграм-канале напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов.
Он предупредил, что приносить люпины домой в виде букетов — не лучшая идея. Яркие цветы могут привлечь внимание домашних животных и маленьких детей, которые могут попробовать их на вкус. Даже одной семечки достаточно, чтобы вызвать серьезное отравление.
Среди симптомов — раздражение слизистых оболочек, сбои в работе нервной системы и сердца.
Также Никонов отметил, что помещение, где находятся эти растения, должно хорошо проветриваться. Хотя аромат люпина сам по себе не ядовит, при высокой концентрации он способен вызывать сонливость, слабость и головную боль. Особенно осторожными стоит быть людям с аллергией. Им эти цветы противопоказаны.
Кроме того, люпины, произрастающие в средней полосе России, не пригодны для употребления в пищу.
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