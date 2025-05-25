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Общество

Рентгенолаборанты в Нижнем Новгороде выходят на зарплаты до 115 тысяч рублей

22 июня 2025 14:10  [115] Общество
Рентгенолаборанты в Нижнем Новгороде выходят на зарплаты до 115 тысяч рублей

Рентгенолаборанты в частных клиниках Нижнего Новгорода могут рассчитывать на ежемесячный доход до 115 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования, проведённого сервисом SuperJob в мае 2025 года.

В рамках исследования специалисты сервиса изучили предложения работодателей и ожидания соискателей на вакансию "Рентгенолаборант" в коммерческих медицинских учреждениях.

Максимальные доходы рентгенолаборантов зафиксированы в Москве — до 150 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге потолок зарплаты составляет 140 тысяч, а в Нижнем Новгороде — 115 тысяч рублей.

Начинающим специалистам с дипломом по направлениям "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Стоматология" и смежным специальностям, а также с действующими сертификатами по "Рентгенологии" и "Радиационной безопасности", предлагают от 40 до 45 тысяч рублей. Такие вакансии чаще всего открыты в стоматологических клиниках.

Кандидаты с опытом работы от одного года в коммерческой медицине могут претендовать на доход от 45 до 55 тысяч рублей. При этом наличие стажа работы именно рентгенолаборантом является обязательным условием.

Доход от 55 до 80 тысяч рублей доступен специалистам с двухлетним опытом, умеющим работать как с цифровыми, так и с аналоговыми рентген-установками. Обязательным требованием является опыт проведения компьютерной томографии. Дополнительным плюсом станет сертификат по специальности "Лабораторное дело в рентгенологии".

Наиболее высокие зарплаты — от 80 до 115 тысяч рублей — предлагают профессионалам с опытом работы не менее трёх лет, владеющим методикой проведения магнитно-резонансной томографии, в том числе с контрастированием. Конкурентным преимуществом будет наличие удостоверения о повышении квалификации в области МРТ-технологий.

Портрет типичного соискателя на вакансию рентгенолаборанта в Нижнем Новгороде выглядит следующим образом: в 74% случаев это женщины, средний возраст — 41 год. Только 16% из них имеют высшее образование. В среднем такие специалисты проработали на последнем месте 6,3 года, при этом 31% на момент подачи резюме находились в поиске работы. Каждый четвёртый (27%) готов сменить место жительства ради новой должности.

Ранее сообщалось, что ведущему бизнес-аналитику в Нижнем Новгороде предлагают около 250 тысяч рублей.

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Теги:
вакансии Зарплата Трудоустройство
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