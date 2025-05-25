Большинство нижегородцев вынуждены регулярно перерабатывать Общество

Фото: Александр Воложанин

Более половины жителей Нижнего Новгорода, занятых на полной ставке, регулярно остаются на работе сверх установленного времени. Согласно данным исследования сервиса SuperJob, 52% опрошенных рассказали о переработках, которые в среднем увеличивают их рабочий день на 25%.

Так, мужчины чаще женщин задерживаются на работе (58% и 46% соответственно).

Молодые специалисты до 35 лет охотнее соглашаются на сверхурочную занятость, однако работают меньше: их переработки составляют около 25% от нормы. У более возрастных сотрудников этот показатель достигает 30%.

Исследование также выявило связь между уровнем дохода и готовностью работать сверхурочно. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, перерабатывает 44% респондентов. В группе с доходом от 100 тысяч рублей таких уже 60%.

Наиболее склонны к переработкам представители профессий, связанных с логистикой, курьерскими доставками, маркетингом, фармацевтикой и экономикой. Реже остаются на работе дольше положенного операторы кол-центров и юристы.

При этом наибольшее количество сверхурочных часов фиксируется у врачей и учителей — именно они чаще других проводят на работе больше времени, чем предусмотрено трудовым графиком.

Ранее сообщалось, что интерес к смене работы вырос на 37% в Нижегородской области.