Полицейские поймали в лесополосе Нижнего Новгорода женщину с наркотиками Происшествия

Сотрудники третьего отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали 35-летнюю жительницу Нижнего Новгорода.

Женщина была остановлена в лесополосе на улице Тепличной, где в ходе досмотра у нее обнаружили и изъяли два свертка с синтетическим наркотическим веществом. Общая масса изъятого составила 0,544 грамма.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении.

Следствие установило, что наркотическое средство было приобретено женщиной через тайник-закладку на территории города.

Согласно действующему законодательству, за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали 30-летнюю женщину у станции метро "Двигатель Революции" по подозрению в хранении наркотических веществ.