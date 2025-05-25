27 пакетиков с наркотиком нашли у мигранта в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Нижнем Новгороде 23-летнего мигранта, у которого при себе находились 27 свёртков с наркотическим веществом. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону

Во время обхода территории на проспекте Бусыгина полицейские заметили иностранца, который при виде стражей порядка попытался скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре у мигранта обнаружили 27 свёртков с метадоном. В шести из них содержалось более одного грамма запрещённого вещества. Задержанный признался, что собирался распространять наркотики путём закладок на территории города.

Кроме того, установлено, что мужчина находился в России без законных оснований.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что более 20 кг синтетических наркотиков нашли в нижегородском лесу.