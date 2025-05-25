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Происшествия

Двух несостоявшихся 16-летних наркоторговцев осудят в Нижнем Новгороде

10 июня 2025 08:00  [78] Происшествия
Двух несостоявшихся 16-летних наркоторговцев осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс над двумя 16-летними подростками. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств, совершённом организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела завершено следователем следственного отдела по Приокскому району. Обвинения предъявлены по одному эпизоду по ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также по 36 и 37 эпизодам по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Следствие установило, что не позднее февраля 2025 года неизвестное лицо предложило подросткам через интернет участвовать в распространении наркотиков. Молодые люди согласились, действуя из корыстных побуждений.

Они получали запрещённые вещества и готовились к их дальнейшему сбыту на территории Нижнего Новгорода. Однако реализовать задуманное им не удалось — вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Во время неотложных следственных мероприятий у обвиняемых было изъято наркотическое средство в крупном размере.

Суд, по ходатайству следователя, избрал в отношении подростков меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением. Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для рассмотрения дела по существу.

Следственное управление напоминает: за сбыт наркотиков предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подобные действия не только противозаконны, но и несут серьёзную угрозу жизни и здоровью людей.

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Теги:
Наркотики Суд Уголовное дело
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