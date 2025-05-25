Почти 400 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области с начала года Общество

2072 преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ зарегистрировано в январе-мае 2025 года в Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные статистики ГУ МВД России по Нижегородской области.

Данный показатель на 37,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего количества правонарушений 1751 относятся к категории тяжких и особо тяжких (+44,6% с 2024).

В результате оперативных мероприятий изъято 392,2 килограмма наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Это на 34,4% больше, чем годом ранее. Также зафиксировано 10 случаев содержания наркопритонов.

Кроме того, 285 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершены в составе организованных преступных групп (+68,6% с 2024).

Ранее сообщалось, что в регионе фиксируется небольшой рост числа впервые выявленных наркологических расстройств.