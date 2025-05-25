ДТП около нижегородского Бутурлино: мотоциклист улетел в кювет и погиб

В Бутурлинском районе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием мотоциклиста.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, трагедия случилась 22 июня в лесной зоне неподалёку от села Борнуково.
По предварительным данным, водитель мотоцикла, 20-летний молодой человек, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть.
Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее сообщалось, что мотоциклист разбился насмерть, вылетев в кювет с водой в Шахунье.
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