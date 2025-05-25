Автомобиль влетел в щит у дороги в поселке Ольгино

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В поселке Ольгино на выезде из Нижнего Новгорода утром 16 июня произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в группе ЧП/ДТП Нижний Новгород Вконтакте.
Судя по всему, красный кроссовер после удара отбросило с дороги в шумоизоляционный щит. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
По словам очевидцев, другой участник ДТП на легковушке съехал в кювет на противоположную сторону.
Пользователи соцсети пишут, что в районе Ольгинской развязки образовалась большая пробка. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Шахунье погиб мотоциклист, вылетев в кювет с водой.
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