Нижегородский директор отдал аферистам 4,5 млн, испугавшись уголовного дела

В Нижнем Новгороде 52-летний руководитель коммерческой организации стал жертвой телефонного мошенничества, сообщили в региональном ГУ МВД. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что на его имя оформлен фиктивный кредит.
По словам злоумышленников, полученные по кредиту средства якобы были переведены человеку, находящемуся в розыске за финансирование террористической деятельности. Под этим предлогом аферисты запугали мужчину возможным уголовным преследованием.
Испугавшись последствий, директор компании выполнил инструкции мошенников и в течение короткого времени отправил девять денежных переводов по 500 тысяч рублей на различные номера телефонов.
В результате обмана нижегородец лишился 4,5 миллиона рублей.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности подозреваемых.
Ранее сообщалось, что мошенник выманил у пенсионерки из Дзержинска в Нижегородской области миллион, представившись прокурором.
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