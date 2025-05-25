Нижегородский директор отдал аферистам 4,5 млн, испугавшись уголовного дела Происшествия

В Нижнем Новгороде 52-летний руководитель коммерческой организации стал жертвой телефонного мошенничества, сообщили в региональном ГУ МВД. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что на его имя оформлен фиктивный кредит.

По словам злоумышленников, полученные по кредиту средства якобы были переведены человеку, находящемуся в розыске за финансирование террористической деятельности. Под этим предлогом аферисты запугали мужчину возможным уголовным преследованием.

Испугавшись последствий, директор компании выполнил инструкции мошенников и в течение короткого времени отправил девять денежных переводов по 500 тысяч рублей на различные номера телефонов.

В результате обмана нижегородец лишился 4,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности подозреваемых.

Ранее сообщалось, что мошенник выманил у пенсионерки из Дзержинска в Нижегородской области миллион, представившись прокурором.