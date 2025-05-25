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Происшествия

Нижегородская студентка отдала мошеннику сейф со 100 тысячами долларов

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Нижегородская студентка отдала мошеннику сейф со 100 тысячами долларов

В Нижнем Новгороде студентка передала курьеру сейф с крупной суммой денег, поверив в легенду о якобы уголовном преследовании её отца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности, в течение двух дней убеждал 18-летнюю девушку в том, что её отец подозревается в переводе средств в "недружественную страну", что якобы может быть квалифицировано как государственная измена.

Испугавшись за судьбу родителя, девушка выполнила инструкции мошенника и передала курьеру сейф, в котором находилось 100 000 долларов США. После этого её отец, 50-летний житель Нижнего Новгорода, обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого — им оказался 33-летний ранее судимый житель Владикавказа. Мужчину задержали в Республике Северная Осетия – Алания и доставили в Нижний Новгород. В ходе допроса он признал свою вину.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Он заключён под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что аферист выманил у нижегородки более двух миллионов рублей под видом инвестиций. 

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Теги:
мошенники Мошенничество
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