Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2025 17:13  [92] Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе
22 июня 2025 15:30  [135] Мощная магнитная буря усилится к вечеру 24 июня и затронет Нижегородскую область
22 июня 2025 14:10  [166] Рентгенолаборанты в Нижнем Новгороде выходят на зарплаты до 115 тысяч рублей
22 июня 2025 13:36  [170] Врач объяснила, почему безлактозное молоко подходит не всем нижегородцам
22 июня 2025 12:20  [188] Мэппинг на стенах Нижегородского кремля покажет трагедию начала войны
22 июня 2025 11:00  [380] Умеренное тепло и дожди обещают жителям Нижнего Новгорода на следующей неделе
22 июня 2025 09:45  [552] "Черного" ассенизатора поймали с поличным в нижегородском ЖК "Цветы"
22 июня 2025 09:00  [296] Гомель планирует установить побратимские связи с Нижним Новгородом
22 июня 2025 08:30  [427] Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
22 июня 2025 08:00  [251] 25 тысяч свечей зажгли нижегородцы в знак памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны
Общество

Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе

22 июня 2025 17:13  [92] Общество
Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил водителя автобуса Алексея Бусыгина с победой на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По итогам состязаний призовое третье место занял нижегородец Алексей Бусыгин — сотрудник "Нижегородпассажиравтотранса". Он работает на маршрутах А-43 и А-17 уже девять лет и неоднократно становился призёром региональных конкурсов.

Алексей трижды представлял Нижегородскую область на федеральных и международных этапах. Теперь в его активе — заслуженная награда на всероссийском уровне в категории "автобус большой вместимости".

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде и собрали 60 участников из 40 регионов страны. По словам главы региона, проведение такого масштабного мероприятия в областной столице стало возможным благодаря поддержке Министерства транспорта России.

"Принимать такие масштабные соревнования — честь для нас, и я благодарю Минтранс России за выбор нашей площадки!", — подчеркнул Никитин.

Водители демонстрировали навыки управления автобусами на специально оборудованной площадке у стадиона. Участники выполняли сложные маневры, доказывая, что даже крупногабаритный транспорт способен на точные и выверенные движения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде провели церемонию награждения нижегородских волонтеров за помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Глеб Никитин Конкурсы
Поделиться:
Новости по теме
20 июня 2025 17:19  [431] Депутат ЗСНО Андрей Тарасов передал награды родственникам героев ВОВ
10 июня 2025 18:35  [586] Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения
10 июня 2025 10:18  [288] Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" за волонтёрскую деятельность
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных