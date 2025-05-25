Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил водителя автобуса Алексея Бусыгина с победой на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
По итогам состязаний призовое третье место занял нижегородец Алексей Бусыгин — сотрудник "Нижегородпассажиравтотранса". Он работает на маршрутах А-43 и А-17 уже девять лет и неоднократно становился призёром региональных конкурсов.
Алексей трижды представлял Нижегородскую область на федеральных и международных этапах. Теперь в его активе — заслуженная награда на всероссийском уровне в категории "автобус большой вместимости".
Соревнования прошли в Нижнем Новгороде и собрали 60 участников из 40 регионов страны. По словам главы региона, проведение такого масштабного мероприятия в областной столице стало возможным благодаря поддержке Министерства транспорта России.
"Принимать такие масштабные соревнования — честь для нас, и я благодарю Минтранс России за выбор нашей площадки!", — подчеркнул Никитин.
Водители демонстрировали навыки управления автобусами на специально оборудованной площадке у стадиона. Участники выполняли сложные маневры, доказывая, что даже крупногабаритный транспорт способен на точные и выверенные движения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде провели церемонию награждения нижегородских волонтеров за помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе.
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