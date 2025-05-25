Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил водителя автобуса Алексея Бусыгина с победой на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По итогам состязаний призовое третье место занял нижегородец Алексей Бусыгин — сотрудник "Нижегородпассажиравтотранса". Он работает на маршрутах А-43 и А-17 уже девять лет и неоднократно становился призёром региональных конкурсов.

Алексей трижды представлял Нижегородскую область на федеральных и международных этапах. Теперь в его активе — заслуженная награда на всероссийском уровне в категории "автобус большой вместимости".

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде и собрали 60 участников из 40 регионов страны. По словам главы региона, проведение такого масштабного мероприятия в областной столице стало возможным благодаря поддержке Министерства транспорта России.

"Принимать такие масштабные соревнования — честь для нас, и я благодарю Минтранс России за выбор нашей площадки!", — подчеркнул Никитин.

Водители демонстрировали навыки управления автобусами на специально оборудованной площадке у стадиона. Участники выполняли сложные маневры, доказывая, что даже крупногабаритный транспорт способен на точные и выверенные движения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде провели церемонию награждения нижегородских волонтеров за помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе.