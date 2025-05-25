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Общество

Депутат ЗСНО Андрей Тарасов передал награды родственникам героев ВОВ

20 июня 2025 17:19  [88] Общество
Депутат ЗСНО Андрей Тарасов передал награды родственникам героев ВОВ

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Штабе общественной поддержки при участии депутата нижегородского Заксобрания Андрея Тарасова состоялся «Вечер Памяти» – «Завтра была война». Андрей Тарасов совместно с участниками поисковых отрядов передал награды родственникам героев.

В этом году поисковикам удалось восстановить три солдатские реликвии, найденные в Краснодарском крае, Смоленской и Нижегородской областях.

Среди них медаль «За боевые заслуги», принадлежавшая красноармейцу Демидову Кузьме Викуловичу (1917–1944) погибшему в Литве. Награду солдат получил, будучи автоматчиком. Отбивая атаки немцев в бою, он получил пулевое ранение. К сожалению, в годы войны награда была утеряна. Награду нашли на местах боев на Смоленщине. Медаль передана внуку и правнуку ветерана. 

«Каждая возвращенная награда – это дань уважения подвигу простого солдата, акт восстановления исторической справедливости, за которым стоит большая команда волонтеров, усердно работающих над поиском реликвий, подтверждающей архивной документации и родственников награжденного. Каждый награжденный солдат – настоящий герой своей родины потому что жертвовал собой, потому что защищал нашу Родину» - отметил Андрей Тарасов.

Еще одна медаль - «За боевые заслуги» старшего сержанта Молостова Михаила Алексеевича (1922–1992) обнаруженная поисковиками у деревни Новопокровское в Нижегородской области. Ветеран, воевавший на трех фронтах, получил ее за обеспечение связи под огнем с воздуха, обеспечив передачу особо-важной радиограммы. Награду получила его внучка. 

Также передана медаль «За отвагу» гвардии рядового Медведева Василия Алексеевича (1925–1992). Ветеран был участником штурма Берлина и освобождения Праги. Награжден за мужество в боях за Потсдам. Василий Алексеевич несколько раз в одиночку восстанавливал связь с командованием под не прерывным артиллерийским огнем. Награда доставлена в Нижний Новгород из Краснодара. Медаль передали дочерям, внучке и правнуку ветерана. «Сегодня я узнала о героическом подвиге моего деда. Нет слов описать, насколько сильно я им горжусь. Героические истории из его жизни  будут передаваться из поколения в поколение нашей семьи» - не сдерживая слез, проговорила внучка героя.

Андрей Тарасов поблагодарил нижегородских поисковиков за проделанную работу и вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания командирам и активным бойцам отрядов: «Город Горький», «Сокол»,"Волат" и «Застава святого Ильи Муромца».

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Теги:
ВОВ Законодательное собрание Награды
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