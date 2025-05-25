Минтранс отсудил у администрации Бора 14 млн рублей за срыв стройки Общество

Министерство транспорта и автодорог Нижегородской области добилось через арбитражный суд взыскания 14 млн рублей с администрации Борского округа.

Речь идёт о средствах субсидии, выделенной муниципалитету из областного бюджета ещё в 2020 году. Деньги были направлены на строительство пешеходного моста в Бору.

Как следует из картотеки дел на сайте Арбитражного суда, работы по контракту выполняла компания "ИСБ", но она не справилась с проектом, и его завершением пришлось заниматься другому подрядчику.

Впоследствии выяснилось, что между фактически выплаченными по контракту средствами и объёмом реально выполненных работ возникла разница в более чем 14,4 млн рублей.

Администрация округа добровольно возвращать излишне полученные деньги отказалась, в связи с чем минтранс обратился в суд. Решение о взыскании было принято в пользу министерства.

Ранее сообщалось, что еще четыре гаража в Сормове планируется изъять для продления метро.