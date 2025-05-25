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Общество

Депутат назвал жителей Заволжья иждивенцами за жалобы на детскую площадку

23 июня 2025 10:45  [80] Общество
Депутат назвал жителей Заволжья иждивенцами за жалобы на детскую площадку

Фото: Александр Воложанин

В Заволжье (Городецкий округ) разгорелся скандал после высказываний заместителя председателя Земского собрания Евгения Кочетова. Поводом стали жалобы горожан на состояние детской площадки на улице Пушкина.

Местные жители обратили внимание в социальных сетях на то, что территория площадки заросла травой, а игровые конструкции находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.

В ответ на публикации Кочетов либо лицо, представляющее его в соцсетях, оставил комментарий, вызвавший общественное недовольство. В нем он призвал граждан не быть "иждивенцами" и предложил самостоятельно заняться благоустройством.

"Родители не могут сделать это для своих детей? Вот здорово было бы. И вместе следить за этим. Хватит быть иждивенцами. На площадке ваши дети, а не администрации. Люди, проснитесь", — написал чиновник в комментариях.

Пользователи соцсетей напомнили Кочетову, что благоустройство общественных пространств — это прямая обязанность муниципальных властей, финансируемая за счет налогов, которые платят сами граждане.

Высказывание чиновника вызвало волну критики и обсуждений в местных сообществах, где жители выразили возмущение подобным подходом к решению городских проблем.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в администрацию Городецкого округа для разъяснения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что скандал с подростками в СНТ Нижнего Новгорода обернулся проверкой полиции.

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Теги:
Благоустройство Дети Заволжье
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