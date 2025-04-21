Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 апреля 2025 13:17  [33] История со скандальной "разливайкой" на Гагарина получила продолжение в суде
24 апреля 2025 11:00  [257] Задержан нижегородец, готовивший теракт на телевышке
24 апреля 2025 10:16  [216] ДТП на Молодежном проспекте закончилось госпитализацией двоих пострадавших
24 апреля 2025 10:04  [202] ФСБ пресекла попытку теракта на нефтехимзаводе в Нижегородской области
24 апреля 2025 08:15  [221] 25-летний мужчина утонул в Дзержинске
24 апреля 2025 07:38  [1169] Что сказал губернатор Никитин о новой атаке БПЛА на Нижегородскую область
24 апреля 2025 07:31  [566] Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
23 апреля 2025 18:05  [462] Истязание животных в квартире на Сусловой закончилось уголовным делом
23 апреля 2025 17:12  [353] Нижегородца арестовали по подозрению в экстремизме
23 апреля 2025 16:42  [807] Виновника смертельного ДТП в Сормове перевели под домашний арест
Происшествия

История со скандальной "разливайкой" на Гагарина получила продолжение в суде

24 апреля 2025 13:17  [33] Происшествия
Деятельность разливайки на Гагарина рассматривает суд

Фото: Александр Воложанин

Материалы по деятельности "разливайки" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде находятся на рассмотрении суда. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Напомним, ранее местные жители пожаловались, что посетители "разливайки" устраивают шумные конфликты и драки в ночное время.

В полиции нам ответили, что сотрудники полиции в течение двух лет фиксируют нарушения в одной и той же торговой точке на проспекте Гагарина. Так, в 2024 году в ходе проверок сотрудники отдела исполнения административного законодательства выявили 12 административных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. 

На юрлицо были составлены протоколы по частям 2 и 3 статьи 14.16, а также части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъяли 347 единиц алкоголя. Суд назначил штрафы на сумму более 250 тысяч рублей и приостановил деятельность организации.

В 2025 году по тому же адресу начала работу новая компания. Полицейские провели три проверки, в ходе которых выявили шесть новых нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В отношении нового юрлица составлены три протокола по части 2 статьи 14.16 и три — по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Алкогольная продукция вновь была изъята. Все материалы переданы в суд и находятся на стадии рассмотрения. 

Напомним, в апреле 2024 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, ограничивающий деятельность так называемых "разливаек" в жилых домах. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Жалобы проверки
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2025 20:01  [662] Большинство нижегородцев отвергли идею вернуть продажу пива на стадионах
10 апреля 2025 19:30  [789] Нижегородские власти разъяснили нюансы нового законопроекта о продаже алкоголя
04 апреля 2025 11:20  [665] Инкассаторский автомобиль в Нижнем Новгороде использовали для перевозки алкоголя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph