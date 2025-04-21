История со скандальной "разливайкой" на Гагарина получила продолжение в суде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Материалы по деятельности "разливайки" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде находятся на рассмотрении суда. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, ранее местные жители пожаловались, что посетители "разливайки" устраивают шумные конфликты и драки в ночное время.

В полиции нам ответили, что сотрудники полиции в течение двух лет фиксируют нарушения в одной и той же торговой точке на проспекте Гагарина. Так, в 2024 году в ходе проверок сотрудники отдела исполнения административного законодательства выявили 12 административных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем.

На юрлицо были составлены протоколы по частям 2 и 3 статьи 14.16, а также части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъяли 347 единиц алкоголя. Суд назначил штрафы на сумму более 250 тысяч рублей и приостановил деятельность организации.

В 2025 году по тому же адресу начала работу новая компания. Полицейские провели три проверки, в ходе которых выявили шесть новых нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В отношении нового юрлица составлены три протокола по части 2 статьи 14.16 и три — по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Алкогольная продукция вновь была изъята. Все материалы переданы в суд и находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, в апреле 2024 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, ограничивающий деятельность так называемых "разливаек" в жилых домах.