Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода введут временные ограничения на продажу спиртного в День молодежи, сообщает pravda-nn.ru. Массовые мероприятия (12+) с участием молодежи запланированы на 27 июня.

Как сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации, запрет коснется территорий, расположенных в пределах 500 метров от мест проведения праздничных мероприятий.

Это означает, что в указанной зоне нельзя будет купить алкогольную продукцию в течение всего дня.

Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности горожан и гостей города.

Ранее сообщалось, что первый Слет Всемирного фестиваля молодежи (12+) планируется к проведению в Нижнем Новгороде в сентябре.