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Общество

Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи

23 июня 2025 12:00  [129] Общество
Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода введут временные ограничения на продажу спиртного в День молодежи, сообщает pravda-nn.ru. Массовые мероприятия (12+) с участием молодежи запланированы на 27 июня.

Как сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации, запрет коснется территорий, расположенных в пределах 500 метров от мест проведения праздничных мероприятий.

Это означает, что в указанной зоне нельзя будет купить алкогольную продукцию в течение всего дня.

Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности горожан и гостей города.

Ранее сообщалось, что первый Слет Всемирного фестиваля молодежи (12+) планируется к проведению в Нижнем Новгороде в сентябре.

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Теги:
Алкоголь Молодежь ограничения
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