Полиция раскрыла кражу 1 млн рублей с карты нижегородца-участника СВО

Фото:
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции помогли вернуть более одного миллиона рублей, похищенных с банковской карты участника СВО.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже крупной суммы. Он сообщил, что со счета исчезли средства на сумму свыше миллиона рублей.
После проверки материалов полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ — "Кража".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. Как выяснилось, он был бывшим работодателем заявителя.
Перед отправкой к месту службы военнослужащий оставил у него паспорт, старую сим-карту и банковскую карту. Пользуясь доверием, злоумышленник заранее задумал присвоить себе деньги, которые должны были поступить на счет бывшего сотрудника.
Когда средства поступили, он перевел их себе и потратил на личные нужды. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал о своих намерениях.
В результате оперативных действий весь ущерб был компенсирован потерпевшему в полном объеме.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что полицейские поймали нижегородского рецидивиста за серию краж.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+