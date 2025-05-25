Полиция раскрыла кражу 1 млн рублей с карты нижегородца-участника СВО Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции помогли вернуть более одного миллиона рублей, похищенных с банковской карты участника СВО.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже крупной суммы. Он сообщил, что со счета исчезли средства на сумму свыше миллиона рублей.

После проверки материалов полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ — "Кража".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. Как выяснилось, он был бывшим работодателем заявителя.

Перед отправкой к месту службы военнослужащий оставил у него паспорт, старую сим-карту и банковскую карту. Пользуясь доверием, злоумышленник заранее задумал присвоить себе деньги, которые должны были поступить на счет бывшего сотрудника.

Когда средства поступили, он перевел их себе и потратил на личные нужды. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал о своих намерениях.

В результате оперативных действий весь ущерб был компенсирован потерпевшему в полном объеме.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали нижегородского рецидивиста за серию краж.