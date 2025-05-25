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Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли две крупные кражи спустя четыре года

13 июня 2025 10:35  [65] Происшествия
Нижегородские полицейские раскрыли две крупные кражи спустя четыре года

Сотрудники уголовного розыска Советского района Нижнего Новгорода раскрыли две кражи, совершенные в 2021 году. Об этом сообщили в УМВД по городу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний мужчина — гражданин одного из государств ближнего зарубежья. По данным следствия, злоумышленник в начале 2021 года похитил у своего знакомого 550 000 рублей, переведя деньги с его банковской карты на собственный счет. Кроме того, в тот же период он совершил еще одну кражу — из квартиры на улице Медицинской были вынесены ювелирные изделия и орден.

Как уточнили в полиции, были похищены 7 золотых монет, кулон, два наручных золотых часов, кольцо, а также орден Великой Отечественной войны II степени. Общий ущерб, по словам потерпевшего, составил около 2 миллионов рублей.

Полицейские установили, что все похищенное имущество злоумышленник использовал в личных целях.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета предпринимательницы из Семенова.

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Теги:
Кража МВД
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