Троих арзамасцев задержали при попытке хищения металла с предприятия Происшествия

В Арзамасе сотрудники полиции выявили и задержали группу подозреваемых, пытавшихся похитить металлические изделия с территории одного из городских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Оперативная информация о готовящемся преступлении поступила в местное отделение полиции заранее. В результате полицейские организовали скрытое наблюдение за объектом.

Ночью злоумышленники прибыли к предприятию на автомобиле с прицепом. После того как они погрузили металл в транспортное средство, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские также изъяли похищенное имущество, автомобиль и прицеп, использованные в качестве орудия преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 21 года и 27 лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время фигуранты проверяются на возможную причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным на территории Арзамасского городского округа.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Советского района Нижнего Новгорода раскрыли две кражи, совершенные в 2021 году.