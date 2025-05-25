Девушка вымогала деньги у нижегородца, шантажируя его интимными фото Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершённого с использованием мессенджера. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В полицию обратился 40-летний горожанин, заявивший, что неизвестная девушка потребовала у него деньги, угрожая распространить его личные фотографии интимного характера.

По словам мужчины, он получил сообщение от незнакомки, которая шантажировала его, требуя перевести денежные средства на счёт, указанный в переписке. Опасаясь огласки, нижегородец отправил злоумышленнице 70 тысяч рублей.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ, предусматривающей ответственность за вымогательство. Максимальное наказание по данной статье — до четырёх лет лишения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.