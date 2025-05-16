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Происшествия

Замначальника угрозыска в Богородске задержан за вымогательство

16 мая 2025 17:58  [63] Происшествия
Замначальника угрозыска в Богородске задержан за вымогательство

Фото: скриншот видео СУ СК по Нижегородской области

Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Богородскому району оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в СУ СКП по Нижегородской области. 

По данным следствия, в декабре 2024 года полицейский предложил местному предпринимателю начать совместный бизнес и передал ему 100 тысяч рублей. Однако бизнесмен, узнав, что его партнер является сотрудником полиции, решил вернуть деньги.

В ответ полицейский стал требовать от предпринимателя вернуть уже 150 тысяч рублей. При этом он угрожал применением насилия. Под давлением потерпевший согласился выполнить требование.

Позже обвиняемый вновь потребовал деньги — на этот раз 100 тысяч рублей. Угрожая физической расправой, применив силу, забрал у него удостоверение личности.

Сотрудника полиции задержали при попытке получить очередную сумму от потерпевшего. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-таможенника осудят за вымогательство премий у подчиненных в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Богородский район Вымогательство
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