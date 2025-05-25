Житель Чкаловска вымогал 1 млн рублей у отвергнувшей его девушки Происшествия

Сотрудники полиции Нижегородской области задержали 38-летнего жителя Чкаловска по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. По данным следствия, мужчина начал оказывать давление на нижегородку после того, как она отказалась от близкого общения, не связанного с профессиональной деятельностью.

Потерпевшая — индивидуальный предприниматель, предоставляющий юридические услуги. Она рекламировала свою деятельность через популярные интернет-площадки. Осенью 2024 года мужчина обратился к ней за юридической помощью и оплатил услугу на сумму 124 000 рублей.

После завершения работы клиент стал навязывать женщине личное общение, которое она категорически отвергла. Тогда он начал шантажировать юриста, требуя вернуть ранее уплаченные деньги и дополнительно передать еще 1 000 000 рублей якобы в обмен на прекращение давления.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник использовал разные способы запугивания. Обладая навыками в IT-сфере, он рассылал компрометирующие сообщения подписчикам бизнес-группы женщины в соцсетях, её бывшим клиентам и родственникам. Он обвинял её в мошенничестве и невыполнении договорных обязательств.

Также подозреваемый размещал порочащие отзывы от своего имени и с поддельных аккаунтов. В довершение он создал сайт, на котором опубликовал ложную информацию о том, что потерпевшая якобы оказывает эскорт-услуги.

Все эти действия продолжались в течение пяти месяцев — с декабря 2024 года по конец мая 2025 года. Мужчина систематически угрожал разрушить репутацию женщины, если она не выполнит его требования. Поняв, что преследование и шантаж не прекращаются, женщина обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

Совместная операция сотрудников 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и следственного управления по Нижнему Новгороду при поддержке бойцов Росгвардии позволила задержать подозреваемого.

По решению Нижегородского районного суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дополнительно полицейские установили, что этот же гражданин умышленно повредил автомобиль потерпевшей — разбил зеркало. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Оба дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.