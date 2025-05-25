Панно "Наша Победа" обновили в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

В День памяти и скорби, 22 июня, состоялось торжественное открытие обновленного триптиха-панно "Наша Победа" в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект был обновлён в рамках подготовки к 80-летию Победы. Как отметил генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, первоначальное панно, созданное художником Игорем Пшеницыным в 2014 году, со временем утратило внешний вид и было демонтировано. Новая версия сохранила идею и композицию, но выполнена с применением современных материалов и технологий.

Каждая из более чем 15 тысяч фотографий прошла цифровую обработку: профессиональное сканирование, устранение дефектов, цветокоррекцию и подгонку под единый формат. После этого изображения были собраны в единую фотомозаику.

Особое внимание уделено двум отдельным группам портретов по 197 снимков. Над основными панелями они размещены с указанием фамилий героев и индивидуальной подсветкой, что позволяет выделить их на общем фоне и придать композиции объемность.

Работы по созданию нового панно заняли два месяца. В результате прежняя конструкция была полностью заменена на более долговечную.

В праздничные и памятные дни, а также по выходным, панно будет сопровождаться звуковым оформлением. Посетители смогут услышать известные военные композиции.

Ранее сообщалось, что капсулу времени заложили в кремле в рамках памятных акций к 80-летию Победы.