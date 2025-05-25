Капсулу времени заложили в Нижегородском кремле Общество

Фото: центр патриотического воспитания "Авангард"

В Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония закладки капсулы с посланием под названием "От ныне живущих – нашим потомкам". Мероприятие прошло в рамках памятных акций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Капсулу планируют вскрыть 9 мая 2045 года — в день столетия Победы. Инициаторы подчеркивают, что послание будущим поколениям станет символом преемственности и уважения к подвигу советского народа. Аналогичные капсулы также появятся в Дзержинске, Балахне и Ветлуге.

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников отметил, что сохранение исторической памяти — ключевая задача государства.

"Мы закладываем капсулу ради одной цели — передать будущим поколениям правду о Победе. Историческая память — это основа будущего. Очень важно, что сегодня с нами так много молодёжи и неравнодушных людей. Это значит, что подвиг наших предков не будет забыт", — подчеркнул он.

Текст послания подготовили студенты нижегородских вузов совместно с Российским историческим обществом и представителями власти. Его зачитала Елена Волкова — командир школьного поискового отряда "Патриот" из Арзамаса и финалист программы "Школа поискового командира".

"Сегодня, 22 июня 2025 года, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, мы закладываем капсулу как мост между настоящим и будущим. В послании мы говорим: “Изучайте историю России! Любите Нижегородскую землю! Берегите Родину!” Эти ценности передали нам наши наставники, и мы обязаны сохранить их. Мы делаем всё, чтобы память о подвиге советского народа жила вечно", — сказала Волкова.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов добавил, что особенно трогательным моментом стало участие в церемонии ветерана Великой Отечественной войны Евгения Макарова.

В этот же день стартовал региональный проект "Цифровая капсула времени". Жители Нижегородской области могут записать видеопослание, которое будет открыто в 2045 году.

Проект организован министерством молодёжной политики и центром патриотического воспитания "Авангард". Его цель — сохранить голоса современников и передать будущим поколениям личные воспоминания о значении Победы.

Министр молодёжной политики области Светлана Ануфриева подчеркнула, что цифровой формат делает участие в проекте доступным для всех.

"Мы стремимся воспитать у молодёжи чувство патриотизма и гордости за свою страну. "Цифровая капсула" — это удобный и современный способ объединить поколения. Мы уверены, что через 20 лет это станет важным историческим документом, который поможет сформировать осознанное отношение к прошлому и укрепит связь времён", — отметила она.

Ранее сообщалось, что видеопроекцию, посвященную Дню памяти и скорби, создали в Нижнем Новгороде.