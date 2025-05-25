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Культура и отдых

Необычные арт-башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде

19 июня 2025 13:25  [125] Культура и отдых
Необычные арт-башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде

Фото: ИРГСНО

Необычные арт-башни из природных материалов появились на Стрелке в Нижнем Новгороде. Как сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО), они установлены в рамках Международной биеннале экологического искусства.

Временную ленд-арт инсталляцию "Башни" создал художник Даня Пирогов. Одну часть уже установили на Стрелке — на арт-полях, где ранее располагались бетонные склады речного порта. Отмечается, что новые объекты продолжают культурную трансформацию этой территории, благоустроенной по концепции ИРГСНО.

Вторая локация — сквер между колесом обозрения и станцией канатной дороги. Это открытая природная зона с видом на реку, оформленная по проекту архитектурного бюро МЛА+ под кураторством ИРГСНО. Здесь пространство дополнительно озеленят луговыми травами, подобранными ландшафтной художницей Анастасией Сониной. 

Установка объекта в сквере у канатной дороги начнётся уже сегодня — горожан приглашают наблюдать за процессом.

По замыслу авторов, "Башни" не просто украшают городское пространство, но и становятся его органичной частью. Их форма отсылает к природным структурам, а закрытые внутренние полости могут послужить укрытием для птиц и насекомых. Организаторы подчеркивают, что инсталляции не только украсят город, но и станут местом встречи горожан и туристов, создавая визуальный диалог между природой и урбанистикой.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект — панно "Рыбная лавка" — появился на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ИРГСНО Искусство культура
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