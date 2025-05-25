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Общество

Минтранс ищет деньги для реконструкции богородской трассы

24 июня 2025 07:00  [65] Общество
Минтранс ищет деньги для реконструкции богородской трассы

Нижегородские власти продолжают готовятся к реконструкции участка автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, проходящего через Богородский округ. Сейчас региональное министерство транспорта и автодорог занимается поиском источников финансирования для реализации проекта. Об этом представители нижегородского минтранса сообщили в ответ на обращение жительницы области в социальной сети.

Одна из подписчиц пожаловалась на заторы, возникающие регулярно по богородской трассе и обратилась к властям с просьбой организовать левый поворот в сторону Богородска от жилого комплекса "Новинки Smart City".

В профильном министерстве пояснили, что проект модернизации участка трассы от Северного подхода к Богородску до поселка Доскино уже прошел государственную экспертизу. 

"В настоящее время определяется источник финансирования для реконструкции участка этой трассы", — отметили в ведомстве.

Ранее старт работ по расширению богородской трассы планировался еще в 2020 году.

Напомним, что около миллиарда рублей будет направлено на ремонт трассы Р-177 в Нижегородской области.

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Теги:
Богородский район Дороги Ремонт дорог
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