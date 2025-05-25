Около 911 млн рублей выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Финансирование дорожных работ в Нижнем Новгороде в 2025 году вырастет почти в полтора раза и составит 911,3 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания региона, где обсуждалась реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Из общей суммы 881 млн рублей выделяется из областного бюджета, еще чуть более 30 млн рублей – из городского. Работы охватывают ключевые магистрали, развязки и центральные улицы. Часть объектов уже завершена, в том числе, ремонт проспекта Ленина и Канавинского моста.

Руководитель департамента дорожного хозяйства нижегородской мэрии Андрей Житников заверил депутатов, что в текущем сезоне длительных перекрытий улиц не ожидается, несмотря на необходимость перекладки инженерных коммуникаций. Некоторые участки ремонта также помогут справиться с проблемой подтоплений в центре города во время ливней.

В настоящее время продолжается реализация долгосрочных контрактов на ремонт дорог в Ленинском, Канавинском, Автозаводском и Нижегородском районах. Компания "Автотрасса" и субподрядчик "РБК-Рубикон" получили контракты на сумму 984 млн рублей: 392,6 млн рублей в 2025 году и 591 млн рублей — в 2026-м.

Компаниям "Нижавтодорстрой" и "Нижегороддорстрой" поручен ремонт проспекта Гагарина. Работы ведутся на участке от бывшего кинотеатра "Электрон" до улицы Ольгина, вдоль дороги появятся парковочные места. Стоимость контракта — 543,4 млн рублей.

На съезде с проспекта капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста через Оку выполняют "Дормосстрой" и "Экострой". Контракт оценивается в 236,3 млн рублей, на данный момент выполнено 21% работ.

Ремонтные работы продолжаются на проспекте Молодежном, ведущем к аэропорту, на Московском шоссе у метромоста и ряде других участков.

В Канавинском районе планируется ремонт улицы Карла Маркса от круговой развязки до школы №176. В Ленинском районе обновят шоссе на улице Кузбасской и участок улицы Новикова-Прибоя от Мызинского моста до улицы Игарской. Часть работ завершится в 2025 году, остальные — в 2026-м.

В центре города ремонт продолжается в Чернопрудненском переулке, на Малой Покровской, улицах Грузинской, Короленко, Яблоневой, Решетниковской и на Гребном канале.

К будущему IT-кампусу "Неймарк" прокладываются новые дороги на улицах Шевченко, Большие Овраги и Малой Ямской. На Казанском съезде появится дополнительная полоса движения. За счет акцизов на нефтепродукты за 58 млн рублей отремонтируют улицы Володарского и Академика Блохиной.

Мнения депутатов о ходе ремонтной кампании разошлись. Так, Вадим Пичугин напомнил, что реконструкция улицы Гоголя затянулась на второй год, а работы сейчас приостановлены. К подрядчику применены санкции, возобновление ремонта ожидается в ближайшее время.

Алексей Антонов выразил недовольство тем, что Чернопрудненский переулок перекрыт с февраля, но фактически работы там не велись. Андрей Житников пояснил, что подрядчик заменил ливневую систему, а под старым асфальтом были обнаружены трамвайные шпалы. Работы на этом участке планируют завершить до 30 сентября. По его словам, новая ливневка также решит проблему регулярных подтоплений в районе Черного пруда.

Депутат Владимир Солдатенков отметил высокое качество ремонта проспекта Ленина.

Также комитет решил детальнее рассмотреть ситуацию с ремонтом Борского моста через Волгу и моста Нижегородской ГЭС. Последний регулярно разрушается из-за проезда тяжеловесного транспорта, несмотря на установленные ограничения. Решения этой проблемы пока не найдено.

Ранее сообщалось, что миллиард направят на ремонт дорог в Борском округе Нижегородской области в 2025 году.