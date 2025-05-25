Укладку асфальта начали на третьем участке дублера проспекта Гагарина Общество

Фото: Кира Мишина

Компания АО ДСК "Автобан" приступила к укладке асфальтового покрытия на третьем этапе строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев в ходе выездной инспекции 18 июня.

По словам Саватеева, действующий проспект Гагарина испытывает значительную нагрузку — ежедневно по нему проезжает около 73 тысяч автомобилей. Это почти вдвое превышает расчетную пропускную способность дороги, заложенную еще в советский период.

"Новая трасса сможет пропускать до 170 тысяч машин в сутки и тем самым полностью разгрузит основную транспортную артерию города. Общая длина дублера составит 12,5 километра. Мы рассчитываем завершить строительство за 4,5 года, однако подрядчик прилагает усилия, чтобы ускорить процесс. В частности, рядом со стройплощадкой размещен асфальтобетонный завод, что позволяет оперативно вести работы. Сейчас началась укладка асфальта на третьем участке, степень готовности которого уже превышает 30%", — отметил министр.

Павел Саватеев также добавил, что на объекте задействовано 150 человек. и 80 единиц техники. Параллельно ведется строительство второго участка трассы, готовность которого составляет 22%.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович отметил важность дублера Гагарина для нижегородцев.

"Эта дорога особенно актуальна для жителей новых микрорайонов, которые строятся в направлении Богородска, а также для автомобильного сообщения между Кстовским районом и богородским направлением. Дублер в целом разгрузит городские дороги от транзитного транспорта", - подчеркнул Прокопович.

Что касается четвертой очереди, в которую входит мост через Оку, то решение по срокам ее реализации будет принято на заседании правительства РФ. После завершения четвертого этапа планируется приступить к строительству первой очереди дороги.

Строительство дублера проспекта Гагарина ведется в Нижнем Новгороде с марта 2024 года.