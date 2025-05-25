Ректор Авралев обратился к студентам после пропажи 21-летней нижегородки Происшествия

И.о. ректора Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Никита Авралев обратился к студентам с предостережением в связи с исчезновением 21-летней нижегородки Варвары Паниной.

По словам Авралева, девушке якобы предложили оформить повышенную стипендию, но для этого потребовали внести так называемый "регистрационный взнос". Деньги, предположительно, были переведены в адрес представителей ВСУ.

Как уточнил и.о. ректора, сообщение пришло студентке ННГУ имени Лобачевского якобы от имени деканата вуза. В нём говорилось о возможности получения дополнительной стипендии при условии перечисления определённой суммы. Варвара, судя по всему, поверила в подлинность предложения и отправила деньги.

Нижегородская полиция считает, что это стало первым шагом в мошеннической схеме. По одной из версий, преступники, связанные с ВСУ, обманом втянули девушку в аферу, после чего начали её шантажировать. Сейчас Варвара удерживается злоумышленниками, которые требуют выкуп в размере 2 млн рублей за её возвращение.

Похитители отправили родственникам видео с девушкой, на которых она в слезах просит выполнить требования бандитов. Варвара Панина объявлена в федеральный розыск. Расследованием занимаются правоохранительные органы, к делу подключилась уполномоченный по правам человека в регионе.

"А всей этой истории могло не быть, если бы Варвара знала, что только мошенники могут звонить с такими предложениями, представляясь сотрудниками деканата. Очень надеюсь, что девушку спасут и вернут домой к родителям, а вас призываю быть внимательными и не вестись на уловки аферистов!" — подчеркнул Никита Авралев.

Ранее сообщалось, что почти 100 человек пропали в Нижегородской области в мае.