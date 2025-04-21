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Нижегородец похитил у россиян 15 млн рублей, притворившись сотрудником спецслужб

25 апреля 2025 09:46  [83] Происшествия
Нижегородец выдал себя за силовика и выманил у россиян более 15 млн рублей

Фото: скриншот видео УФСБ по Нижегородской области

Нижегородец выдавал себя за представителя российских спецслужб и под этим предлогом обманом получал деньги от граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. 

По данным следствия, злоумышленник, преследуя корыстные цели, вводил в заблуждение представителей бизнес-сообщества. Он рассказывал, что якобы собирает средства на создание несуществующего спецподразделения.

Для придания правдоподобности своим действиям мужчина организовывал псевдособрания, а также устраивал стрельбы в тире, выдавая их за тренировки спецслужб. Всё это создавало иллюзию его причастности к структурам безопасности.

Предварительно установлено, что сумма причиненного ущерба превышает 15 млн рублей.

На основании материалов регионального управления ФСБ следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлены обвинения по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый частично признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировано 98 случаев мошенничества.

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Теги:
мошенники ФСБ
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